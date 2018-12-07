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Генсек ОБСЕ призвал Украину и Россию избегать провокаций в Азовском море 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил о необходимости избегать провокаций между Украиной и Россией в Азовском море в связи инцидентом в Керченском проливе.
Как сообщает ТАСС, Гремингер заявил, что после инцидента в проливе он распространил заявление для стран — членов ОБСЕ и призвал Украину и Россию избегать провокаций и начать переговоры.
Также он отметил, что передал это послание министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время их двухсторонней встречи в Милане.
Ранее сообщалось, что Лавров на встрече в рамках СМИД ОБСЕ в Милане с главой евродипломатии Федерикой Могерини обсудил инцидент в Керченском проливе.
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