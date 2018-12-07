Генсек ОБСЕ призвал Украину и Россию избегать провокаций в Азовском море

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил о необходимости избегать провокаций между Украиной и Россией в Азовском море в связи инцидентом в Керченском проливе.

Как сообщает ТАСС, Гремингер заявил, что после инцидента в проливе он распространил заявление для стран — членов ОБСЕ и призвал Украину и Россию избегать провокаций и начать переговоры.

Также он отметил, что передал это послание министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время их двухсторонней встречи в Милане.

Ранее сообщалось, что Лавров на встрече в рамках СМИД ОБСЕ в Милане с главой евродипломатии Федерикой Могерини обсудил инцидент в Керченском проливе.