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Трамп прокомментировал выборы главы аппарата Белого дома 

Газета.Ru + ещё 31 10 декабря 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал сообщения о кандидатах на должность главы аппарата Белого дома.
Ранее сообщалось, что глава аппарата вице-президента Ник Айерс не станет претендовать на пост руководителя аппарата президента.
По словам Трампа, о возможном назначении Айерса сообщили «фейковые СМИ».
"Я в процессе собеседования с действительно отличными людьми, [которые претендуют] на пост руководителя аппарата Белого дома", — написал президент США.
Он добавил, что решение по кандидатуре будет принято в скором времени.
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