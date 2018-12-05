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В Госдепе пообещали России «боль и последствия» из-за ареста украинцев 

Газета.Ru + ещё 1 12 минут назад
Высокопоставленный чиновник Госдепа США пригрозил российской стороне "болью и последствиями", если она не отпустит задержанных в связи с инцидентом в Керченском проливе украинских моряков, передает РИА "Новости".
По словам чиновника, Соединенные Штаты не намерены закрывать глаза на задержание кораблей Украины и их экипажей.
"Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем", — сказал представитель ведомства.
Он добавил, что это предупреждение является постоянным посланием в ответ на "агрессивное поведение" России.
Ранее сообщалось, что руководство США обсуждает с союзниками меры воздействия на Россию с целью передачи Украине арестованных в результате инцидента в Керченском проливе моряков.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, "совершали опасное маневрирование".
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.
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