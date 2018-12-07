Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силовики готовят провокацию с химатакой в Донбассе, заявили в ДНР 

РИА Новости + ещё 10 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики готовятся провести провокацию с применением отравляющих веществ в зоне операции Объединенных сил (ООС), заявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Наша разведка получила новые данные о подготовке военно-политическим руководством Украины химической провокации на территории Донбасса при посредничестве западных кураторов", — сказал он.
По его словам, при планировании провокации между командованием ООС и представителями британских спецслужб возникли разногласия. Басурин отметил, что украинская сторона "настаивает на инсценировке химической атаки, ссылаясь на опыт "Белых касок" в Сирии, а кураторы из Великобритании требуют реальных жертв среди мирного населения".
Окончательное решение о применении отравляющих веществ должен принять лично президент Украины Петр Порошенко, заявил представитель ДНР.
В республике не в первый раз говорят об угрозе химатаки со стороны ВСУ. Ранее об этом сообщали глава ДНР Денис Пушилин и полпред в контактной группе Наталья Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, за время конфликта погибли более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла ряд документов, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" "Снова просится в плен". Почему украинский адмирал готов "сдаться" РФ Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко заявил о готовности Украины выступить против РФ60
Последняя речь Меркель и другие события дня11
Спасенная Розенбаумом девушка сделала заявление60
США сорвали крупную российскую оружейную сделку228
Германия дала ответ по санкциям против РФ7
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика Другое
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
01:45
Меркель выступила с последней речью
В мире
00:43
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Прибалтика В мире
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:41
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта
В мире Политика
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
03:53
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Шоу-бизнес
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение