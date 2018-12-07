Силовики готовят провокацию с химатакой в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики готовятся провести провокацию с применением отравляющих веществ в зоне операции Объединенных сил (ООС), заявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин

"Наша разведка получила новые данные о подготовке военно-политическим руководством Украины химической провокации на территории Донбасса при посредничестве западных кураторов", — сказал он.

По его словам, при планировании провокации между командованием ООС и представителями британских спецслужб возникли разногласия. Басурин отметил, что украинская сторона "настаивает на инсценировке химической атаки, ссылаясь на опыт "Белых касок" в Сирии, а кураторы из Великобритании требуют реальных жертв среди мирного населения".

Окончательное решение о применении отравляющих веществ должен принять лично президент Украины Петр Порошенко , заявил представитель ДНР.

В республике не в первый раз говорят об угрозе химатаки со стороны ВСУ. Ранее об этом сообщали глава ДНР Денис Пушилин и полпред в контактной группе Наталья Никонорова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, за время конфликта погибли более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла ряд документов, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.