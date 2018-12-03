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Задержанным украинским военным предъявлены обвинения 

ТК «Звезда» + ещё 1 17 минут назад
Обвинение в незаконном пересечении границы РФ предъявили задержанным украинским военным.
Обвинение в незаконном пересечении границы РФ предъявили задержанным украинским военным.
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Конфликты , Армия , Африка , В мире , Войска , Другое , Кавказ , Криминал , Политика , Происшествия , Украина
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