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Задержанным украинским военным предъявлены обвинения
ТК «Звезда»
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ещё 1
17 минут назад
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Обвинение в незаконном пересечении границы РФ предъявили задержанным украинским военным.
Обвинение в незаконном пересечении границы РФ предъявили задержанным украинским военным.
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