«Большая семерка» обеспокоилась из-за России

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) выпустили совместное заявление по ситуации в Керченском проливе. Документ размещен на сайте правительства Канады в пятницу, 30 ноября.

Германии, Италии, В нем главы МИД Канады, Франции Японии , Великобританиии, США , а также Верховный представитель ЕС выразили крайнюю обеспокоенность в связи с действиями России , которые «опасно усилили напряженность». Страны G7 призвали проявлять сдержанность и уважение к международному праву, а также указали на необходимость пресекать эскалацию ситуации.

Министры призвали Москву отпустить задержанных украинских моряков и вернуть Киеву корабли. «Нет оправдания использованию военной силы Россией против украинских кораблей и моряков», — добавили они.

Ранее Сенат США единогласно обвинил Москву в агрессии против Украины.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу.