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«Большая семерка» обеспокоилась из-за России 

Lenta.ru + ещё 14 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) выпустили совместное заявление по ситуации в Керченском проливе. Документ размещен на сайте правительства Канады в пятницу, 30 ноября.
В нем главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобританиии, США, а также Верховный представитель ЕС выразили крайнюю обеспокоенность в связи с действиями России, которые «опасно усилили напряженность». Страны G7 призвали проявлять сдержанность и уважение к международному праву, а также указали на необходимость пресекать эскалацию ситуации.
Министры призвали Москву отпустить задержанных украинских моряков и вернуть Киеву корабли. «Нет оправдания использованию военной силы Россией против украинских кораблей и моряков», — добавили они.
Ранее Сенат США единогласно обвинил Москву в агрессии против Украины.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничная служба ФСБ России задержала три украинских военных корабля, которые без предупреждения нарушили морскую границу и совершали опасные маневры в российских водах. 24 моряка были отправлены под стражу.
В ответ на это Украина ввела военное положение, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, заранее намеченную на полях саммита G20 в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.
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Комментарии
Дональд Трамп , Владимир Путин , ФСБ , МИД , ЕС , Сенат США , Конфликты , Армия , В мире , Войска , Другое , Политика , Украина , Германия , Италия , Канада , США , Франция , Япония
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