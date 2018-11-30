Nyhetsbanken (Швеция): опасный маневр Порошенко

Nyhetsbanken (Швеция) . Суть разногласий — в стремлении Говорят, что Россия в Керченском проливе нарушает международные законы. Но ведь это украинские корабли нарушили порядок прохода по проливу. Россия действовала в соответствии с правом на самозащиту, закрепленным в уставе ООН , напоминает Стефан Линдгрен в. Суть разногласий — в стремлении Украины добиться признания Азовского моря международными водами, открыв его тем самым для НАТО

И Юхан Гуммессон (Johan Gummesson) из «Свенска дагбладет» (Svenska Dagbladet), и Микаэль Виниарски (Michael Winiarski) из «Дагенс нюхетер» (Dagens Nyheter) говорят, что Россия в Керченском проливе нарушает международные законы.

На деле три украинских корабля подошли к проливу без предварительного уведомления. Существует наработанный порядок, согласно которому корабли, которые хотят там пройти, сообщают об этом заранее и при необходимости подвергаются досмотру.

По информации российской стороны, украинские корабли подошли без предупреждения, несмотря на то, что в течение года они неоднократно действовали в рамках заведенного порядка и сообщали о своем намерении пройти.

По информации же украинской стороны, предварительная заявка была подана. Но даже если и так, украинские корабли должны были дождаться российского лоцмана и следовать указаниям российской береговой охраны. Они ничего этого не сделали, зато, по словам россиян, начали «опасные маневры» перед проливом. Судя по всему, это происходило в течение всего воскресенья, пока россияне не начали стрельбу, не ранили трех украинцев и не задержали корабли (ходит также неверная информация, что три корабля были «протаранены»).

Вот что надо знать о Керченском проливе. Он связывает Черное море с Азовским, состоящим исключительно из территориальных вод России и Украины, а также расположенных между ними водных пространств, которые, согласно договору, по итогам будущих переговоров разделит между странами линия границы.

Длина пролива составляет 45 километров, а ширина — всего 3-5 километров в самом узком месте. Большие корабли проходят к западу от естественного пролива через искусственный Керчь-Еникальский канал. Они платят береговой службе Керченского порта, которая раньше зарабатывала на этом примерно 80 миллионов долларов в год. Но после воссоединения Крыма с Россией ЕС запретил торговому флоту своих государств платить сборы в Керчи

После распада Советского Союза в 1991 году Азовское море, которое раньше считалось внутренними водами СССР, разделили между собой Россия и Украина. В 2003 году стороны заключили договор о том, что Азовское море и впредь будет оставаться «внутренними водами» России и Украины. Однако по поводу линии границы возник конфликт. Украина претендовала на остров Тузла в проливе, но была вынуждена отступиться.

16 сентября 2016 года Украина подала в Международный суд в Гааге иск, касающийся ситуации в Керчи. Содержание иска остается в тайне, но среди прочего Украина утверждает, что открытый в этом году Керченский мост, который соединяет Крым с территорией России, незаконен.

В 2015 году Россия сообщила, что все суда, идущие через Керченский пролив, должны проходить контроль. В 2017 году министерство транспорта заявило, что любому кораблю может быть запрещен вход в Керченский пролив в связи со строительством моста. 27-30 августа, а также 11-13 октября 2017 года движение перекрывали полностью.

Строительство Керченского моста само по себе означало физические ограничения (максимальная ширина — 31 метр, высота — 33 метра, глубина — 8 метров), и Украина утверждает, что это сильно повредило экономике страны.

Соглашение о сотрудничестве 2003 года гласило, что Азовское море будет считаться «внутренними водами» России и Украины, которые по особому договору разделит государственная граница. Иностранным торговым судам позволяется туда пройти только в случае, если они направляются в украинские или российские порты. Согласно параграфу 2.3, иностранные военные корабли имеют туда доступ, только если их пригласят или если у них есть дело в порту какой-либо из двух стран, причем «приглашение или разрешение на это должны быть согласованы со второй стороной». Это значит, что для НАТО Азовское море закрыто.

Договор регламентирует права на проход, но с рядом оговорок, которые не учитываются случаями «мирного прохода» или «транзитного прохода», упоминаемыми в международных законах.

Вероятно, Украина не добьется успеха со своим иском в Международный трибунал ООН по морскому праву по той простой причине, что конвенция не распространяется на случай с Керчью, ведь тут речь идет о проходе во внутренние воды. Ей остается надеяться на международно-правовые обычаи, но тут результат далеко не гарантирован. Фактически Киев сам ухудшил свое положение, отказавшись от договора о дружбе, заключенного с Россией в 1997 году: он давал Украине право «свободного прохода» по российской территории и наоборот.

В комментарии по поводу инцидента российское Министерство иностранных дел в воскресенье заявило:

«Азовское море — внутренние воды России и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские суда. Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и к нему неприменимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов».

Таким образом, подчеркивается, что Азовское море — это внутренние воды, тогда как Украина в своем иске в трибунал ООН, вероятно, отстаивает право на «мирный проход», а для этого нужно предположить, что Азовское море — воды международные.

В этом-то и состоит суть разногласий: Украина хочет выйти из заключенных договоров, чтобы добиться признания Азовского моря международными водами, открыв его тем самым для НАТО.

Воскресный инцидент, вне зависимости от того, есть ли у Украины право на свободный проход, нельзя назвать преступлением России против международного права. Любое государство, на чью территорию вторглись, вправе этому препятствовать, в том числе и с помощью оружия (параграф 51 устава ООН о праве на самозащиту). Что касается российского контроля в Керченском проливе, этот случай надо рассматривать с точки зрения международно-правовых обычаев, но едва ли и тут можно найти однозначный ответ. С апреля по октябрь через Керченский пролив прошли 772 корабля (52% всего трафика), так что едва ли у России есть какие-то планы закрыть его для Украины.

То, что случилось в воскресенье, нужно подробнее проанализировать в свете ситуации на Украине. Что выиграл Киев, который до этого момента подчинялся ограничениям России в Керченском проливе, а сейчас внезапно решил ими пренебречь?

Одно из объяснений: он решил испытать решительность России, чтобы собрать материал для разбираемого сейчас в трибунале дела. Спровоцировав полную остановку морского трафика, Украина может добиться, что Россия больше не будет признавать право этой страны на проход.

Еще ближе к поверхности лежит объяснение, связанное с политической ситуацией в стране, где избирательная поддержка президента Порошенко упала чуть ли не до 5%. Объявив «военное положение» (требовал два месяца, но получил лишь один), Порошенко изменяет условия, в которых будут проходить президентские выборы 31 марта. Согласно украинской конституции, «военное положение» подразумевает, что партии и свободные СМИ могут быть запрещены, собственность могут реквизировать и так далее. Во время «военного положения» конституция запрещает проводить парламентские выборы, а это значит, что президентские выборы в условиях, когда можно легко заставить молчать противников, разрешены.

Со стороны Великобритании, Прибалтики и Польши поддержка украинской точки зрения не заставила себя ждать, а вот президент США Дональд Трамп пока по этому вопросу не высказался (позднее стало известно, что Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Аргентине, сославшись на российско-украинский конфликт в Керченском проливе, — прим. ред.). На встрече Большой двадцатки в Буэнос-Айресе, которая начнется в пятницу, будет решено, примет ли западный мир новый пакет санкций против России или — что более вероятно — попытается сохранить хладнокровие, наблюдая за отчаянными маневрами Порошенко. Если следующего президента Украины будут звать Юлия Тимошенко , проигрыш Порошенко мало что будет значить.

По словам Виниарски, российское «преступление против международного права» — проявление более широкого феномена.

Он считает, что Китай игнорирует международные законы, не признавая решение Международного суда в Гааге о проведении границы в Южно-Китайском море.

Он забывает, что Филиппины, которых США подтолкнули обратиться по поводу этого конфликта в Гаагу, позднее отказались от своей позиции и теперь хотят решать все вопросы, ведя переговоры с Китаем.