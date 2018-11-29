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Группа украинских диверсантов погибла в ЛНР 

News.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили о том, что диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины предприняла попытку проникновения на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, не менее пяти бойцов ВСУ погибли и восемь получили ранения.
«Ожидая противника, наши военнослужащие осуществляли наблюдение за передним краем и в 18:15 наблюдательным постом в районе н.п. Сокольники была выявлена диверсионная группа противника в количестве 20 человек, пытающихся скрытно подойти к нашим позициям», — сообщил представитель ЛНР «Интерфаксу».
Диверсанты подорвались на минных полях.
Ранее News.ru писал о том, что российских граждан не впустили на территорию Украины, потому что они не смогли подтвердить цель своего визита. Об этом сообщил начальник департамента по связям с общественностью Госпогранслужбы Андрей Демченко. За минувшие сутки в двух киевских аэропортах не позволили пересечь границу более чем 70 россиянам, в том числе тем, кто прилетел в Киев из Белоруссии и других стран.
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Интерфакс , Конфликты , В мире , Украина
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