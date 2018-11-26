ФСБ опубликовала хронологию конфликта в Керченском проливе

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) опубликовал на своем сайте хронологию конфликта, произошедшего в Керченском проливе с участием трех украинских судов. Согласно сообщению российской спецслужбы, направлявшиеся к Крымскому мосту корабли ВМС Украины изначально заявляли, что не планируют проход через Керченский пролив.

В сообщении указывается, что корабли ВМС Украины в ходе инцидента были приведены в боевую готовность.

«Расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации», — описывает ситуацию ФСБ.

Спецслужба уточнила, что решение о «предупредительной» стрельбе в сторону украинских судов было принято в связи с их отказом выполнить требования об остановке. Позже корабли ВМС Украины были задержаны и в 06:40 мск доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства, указывает ФСБ.

Российские пограничники в воскресенье, 25 ноября, задержали в Черном море три украинских военных корабля. Украинские власти заявляли, что те пытались попасть через Керченский пролив из Черного моря (из порта Одессы) в Азовское (в порт Мариуполя). ФСБ сообщила, что украинские корабли незаконно вошли в территориальные воды России, опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей об остановке. В результате задержания пострадали трое украинских военных (Киев заявлял о шестерых пострадавших), им оказана помощь, уточняла российская спецслужба. Всего российские власти задержали 24 человека на украинских судах.