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ФСБ опубликовала хронологию конфликта в Керченском проливе 

Ведомости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) опубликовал на своем сайте хронологию конфликта, произошедшего в Керченском проливе с участием трех украинских судов. Согласно сообщению российской спецслужбы, направлявшиеся к Крымскому мосту корабли ВМС Украины изначально заявляли, что не планируют проход через Керченский пролив.
В сообщении указывается, что корабли ВМС Украины в ходе инцидента были приведены в боевую готовность.
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«Расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации», — описывает ситуацию ФСБ.
Спецслужба уточнила, что решение о «предупредительной» стрельбе в сторону украинских судов было принято в связи с их отказом выполнить требования об остановке. Позже корабли ВМС Украины были задержаны и в 06:40 мск доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства, указывает ФСБ.
Российские пограничники в воскресенье, 25 ноября, задержали в Черном море три украинских военных корабля. Украинские власти заявляли, что те пытались попасть через Керченский пролив из Черного моря (из порта Одессы) в Азовское (в порт Мариуполя). ФСБ сообщила, что украинские корабли незаконно вошли в территориальные воды России, опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей об остановке. В результате задержания пострадали трое украинских военных (Киев заявлял о шестерых пострадавших), им оказана помощь, уточняла российская спецслужба. Всего российские власти задержали 24 человека на украинских судах.
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ФСБ , Совбез ООН , Конфликты , Армия , Войска , Происшествия
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