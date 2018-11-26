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Киев и НАТО обсудят совместное присутствие в Черном море 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Киев на заседании комиссии Украина-НАТО намерен обсудить новые решения в контексте сотрудничества по черноморской безопасности, включая возможное совместное присутствие в Черном море, заявил в понедельник глава МИД Украины Павел Климкин.
Заявление сделано после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Москвы и Киева — корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.
"Мы должны найти новые решения в контексте сотрудничества относительно черноморской безопасности, это может быть и совместное присутствие, мы говорим о таком присутствии, это могут быть и другие меры. Сегодня пройдет заседание комиссии Украины-НАТО, мы будем говорить о том, какие меры нам надо принять", — заявил Климкин на брифинге в понедельник, который транслировал телеканал "Прямой".
Он добавил, что не исключает совместного присутствия украинских кораблей и судов западных партнеров в Черноморском регионе.
О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
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Павел Климкин , ФСБ , МИД , НАТО , РИА Новости , Конфликты , Армия , Войска , Москва
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