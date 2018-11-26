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Порошенко подписал указ о введении военного положения
РИА Новости
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ещё 5
54 минуты назад
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РИА Новости
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ПОРОШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О РЕШЕНИИ СНБО ВВЕСТИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА УКРАИНЕ — САЙТ ПРЕЗИДЕНТА
РИА НОВОСТИ
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