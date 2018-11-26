Задержанные корабли ВМС Украины доставят в порт Керчи

Провокация с участием кораблей ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» произошла днем 25 ноября. Два катера береговой охраны и рейдовый буксир вошли в воды России , совершая опасные маневры, и двинулись в сторону Керченского пролива.

Три украинских корабля, задержанные ФСБ за нарушение государственной границы России в акватории Крыма , доставят в порт Керчи . Об этом рассказал представитель службы Антон Лозовой.

По словам представителя ФСБ, доставка задержанных украинских кораблей в керченский порт происходит настоящее время. Дальнейшая судьба нарушителей на текущий момент неизвестна.

Провокация с участием кораблей ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» произошла днем 25 ноября. Два катера береговой охраны и рейдовый буксир вошли в воды России, совершая опасные маневры, и двинулись в сторону Керченского пролива. Несколько часов они игнорировали законные запросы российских пограничников.