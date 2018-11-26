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Задержанные корабли ВМС Украины доставят в порт Керчи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
Провокация с участием кораблей ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» произошла днем 25 ноября. Два катера береговой охраны и рейдовый буксир вошли в воды России, совершая опасные маневры, и двинулись в сторону Керченского пролива.
Три украинских корабля, задержанные ФСБ за нарушение государственной границы России в акватории Крыма, доставят в порт Керчи. Об этом рассказал представитель службы Антон Лозовой.
По словам представителя ФСБ, доставка задержанных украинских кораблей в керченский порт происходит настоящее время. Дальнейшая судьба нарушителей на текущий момент неизвестна.
Провокация с участием кораблей ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» произошла днем 25 ноября. Два катера береговой охраны и рейдовый буксир вошли в воды России, совершая опасные маневры, и двинулись в сторону Керченского пролива. Несколько часов они игнорировали законные запросы российских пограничников.
В результате украинские корабли были задержаны с применением оружия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 322 Уголовного кодекса РФ. Россия также созвала экстренное совещание Совбеза ООН.
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ФСБ , Совбез ООН , Конфликты , Армия , Керчь , Республика Крым
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