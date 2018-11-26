Украины решил ввести военное положение в стране на 60 суток 

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток, решение еще должна утвердить Верховная рада. Это предложение поддержал президент Петр Порошенко. При этом он заявил, что введение военного положения в стране не значит, что Киев будет проводить наступательные операции, и оно не скажется на положении на Донбассе. Порошенко подчеркнул, что Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и безопасности своих граждан. Этот вопрос политик должен сегодня обсудить с генсеком НАТО.