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Пока вы спали: Украина "заплатит" за керченский инцидент
Пока вы спали: Украина "заплатит" за керченский инцидент

Подразделения Объединенных сил Украины привели в полную боеготовность 

РИА Новости + ещё 35 46 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Подразделения и воинские части Объединенных сил Украины приведены в полную боевую готовность после инцидента в Черном море и введения Киевом военного положения, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил.
"По приказу командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева военнослужащие Объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность. Военные уверяют, что, независимо от изменений обстановки, враг не пройдет", — говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил в Facebook.
Соответствующие меры были приняты после инцидента в Черном море между российскими и украинскими военными кораблями. Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства». После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Верховная рада в понедельник одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в восьми областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.
Ранее в боеготовность также были приведены сотрудники Службы безопасности и соединения и части Вооруженных сил Украины.
О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>
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Сергей Наев , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Верховная Рада , РИА Новости , Конфликты , Армия , В мире , Войска , Оружие , Политика , Украина
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