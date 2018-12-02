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Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР 

РИА Новости + ещё 115 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"За 1 декабря 2018 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", — отметили в СЦКК.
По данным ведомства, обстрелам подвергся район населенного пункта Калиново. Сообщается, что украинские силовики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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РИА Новости , Конфликты
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