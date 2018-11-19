Путин пообещал не оставить без ответа возможный выход США из ДРСМД

Решение Вашингтона о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) не останется без ответа, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию Вооруженных сил РФ

«Предлагаю сегодня обсудить наши шаги, связанные с возможным выходом Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вновь подчеркну, мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», — сказал президент в эфире телеканала «Россия-24».

Российский лидер напомнил, что во время выхода США в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне (ПРО) Москва также заявила о вынужденном принятии ответных мер. В результате Россия разработала гиперзвуковое оружие, которое может преодолевать любую систему ПРО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона в одностороннем порядке выйти из ДРСМД, который был заключен между СССР и Соединенными Штатами в 1987 году. Документ предусматривает запрет на использование крылатых и баллистических ракет наземного базирования с радиусом 500-5500 м.