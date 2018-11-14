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«Не боятся ничего»
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«Не боятся ничего» — в ДНР заявили, что на смену ВСУ пришли батальоны «без флагов» 

ТК «Звезда»
Фото: Міністерство оборони України, Facebook
Бойцы ВСУ под своим флагом никого не трогали в Донбассе, а ополченцы не предпринимали никаких действий в ответ, заявил ополченец ДНР с позывным «Паук».
Ополченец ДНР с позывным «Паук» рассказал об обстрелах с территорий, подконтрольных Киеву, которые ведут национальные батальоны, снявшие флаг Украины.
Как рассказал боец каналу Anna News, ранее там базировались ВСУ, а «теперь пришли какие-то фашисты, сняли украинский флаг» и стреляют по территории Донбасса. По его словам, еще месяц назад украинские военные и ополченцы не трогали друг друга, не предпринимали никаких действий.
«Стоит национальный какой-то батальон, потому что ВСУ когда стоят, у них есть флаг. Спокойно и они работают, и мы работаем, и никто не стреляет», — отметил он.
Затем, как отметил «Паук», в какой-то момент произошла ротация — загудела техника, что-то произошло. Теперь же с той стороны «провокационно себя ведут, не боятся ни огня, ничего».
«Смотрим, уже и флага украинского нет, по-другому они все сразу начали обстреливать», — пояснил ополченец.
В комментариях к видео некоторые пользователи в шутку предположили, что «это НАТО».
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