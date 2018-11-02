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Трамп похвалился уважением Китая и России
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Трамп похвалился уважением Китая и России 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский президент Дональд Трамп добился уважения многих стран благодаря политическим действия США. Об этом он сообщил во время выступления перед своими сторонниками в штате Миссури. Трансляцию вели американские новостные телекомпании, передает ТАСС.
По словам Трампа, Россия, Китай и другие страны стали уважать США из-за его успехов в качестве главы государства. «Нас снова стали уважать [во всем мире], вы даже не думали, что когда-нибудь услышите об этом», — отметил он.
«Многие лидеры замечательны — некоторые из них мне нравятся, а некоторые нет. Но каждый из них приходит и говорит: «Господин президент, поздравляем с тем, что вы сделали для этой страны. То, что вы сделали с ее экономикой, невероятно»», — признался глава государства.
23 октября американский лидер назвал себя националистом. Это высказывание привлекло внимание СМИ, поскольку ранее этот термин по отношению к Трампу использовали только его политические противники. Через неделю он объяснил, почему так себя охарактеризовал. По его словам, национализм выражается в противопоставлении сторонникам глобализации. Он вкладывает в это слово исключительно любовь к стране и не затрагивает другие значения.
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