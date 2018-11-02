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Когда жители Донбасса «перестанут страдать»?
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Хуг назвал условие, при котором жители Донбасса «перестанут страдать» 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Жители Донбасса перестанут страдать, если субъекты минских соглашений по урегулированию будут реагировать на отчеты специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и начнут выполнять обещания, заявил бывший заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг в эфире телеканала NewsOne.
Хуг посетовал, что Украина и непризнанные республики ДНР и ЛНР "показывают друг на друга пальцем" и обвиняют в невыполнении минских соглашений. По его словам, такой подход в разрешении внутриукраинского конфликта не работает.
"Чтобы прекратить насилие на линии столкновения, надо найти решение проблемы. Мы каждый день перечисляем нарушения — это, конечно, не все, потому что они позволяют нам видеть, но то, что мы видим, черным по белому сказано в отчетах. Если бы те, кто подписал соглашения, реагировали, если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась и люди по обе стороны не страдали бы от этого постоянного безумия", — сказал экс-замглавы миссии ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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