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Украинские силовики 17 раз нарушили перемирие
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Украинские силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости + ещё 93 21 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило об 11 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 17 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
"Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 72 единицы", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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