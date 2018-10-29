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Ракетный дождь: опубликовано видео удара повстанцев по суданским военным в Йемене 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Информация о потерях и разрушениях в лагере суданских военных уточняется.
Повстанцы-хуситы в Йемене нанесли ракетный удар по лагерю военных из Судана. Предположительно, удар был нанесен баллистической ракетой Badr-1P.
По данным сообщества «Военный осведомитель» в Telegram, предварительно повстанцы нанесли тестовый удар с помощью того же снаряда. Информация о потерях и разрушениях в лагере суданских военных уточняется.
Ранее стало известно, что глава Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму с просьбой помочь остановить гражданскую войну в Йемене. По мнению лидера хуситов, международное влияние президента России сможет сыграть решающую роль в разрешении конфликта.
Махди Аль-Машат также попросил Париж вмешаться в ситуацию в Йемене и способствовать окончанию гражданской войны. Хуситский лидер подчеркнул, что поддержит любые усилия России и Франции, направленные на поддержку мира, урегулирование и налаживание переговоров в стране.
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