Россия захотела от США объяснений

«Я пока еще не видел решения президента США, я слышал о намерении, которое было объявлено, — заявил глава МИД . — Сейчас гадать на кофейной гуще не очень продуктивно, мы дождемся официальных разъяснений со стороны американских коллег».

По его словам, пока США не задействовали официальную процедуру выхода, передает РИА Новости . Свою позицию по договору Россия определит после получения информации от Вашингтона, «исходя не из намерений, а из четко выраженных решений», отметил Лавров.

Министр также указал, что диалог требует профессионального, а не мегафонного обсуждения. В то же время он подчеркнул, что любое действие «будет встречать противодействие, потому что стратегическая стабильность может быть обеспечена только на основе паритета». «Такой паритет будет выдержан при всех обстоятельствах. Мы несем ответственность за глобальную стабильность и рассчитываем, что США тоже не откажутся от своей доли ответственности», — сказал Лавров.

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из договора ДРСМД. «Мы собираемся расторгнуть соглашение, а затем мы будем развивать вооружения до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку», — сказал он.

В российском МИД предупредили об ответных мерах, в том числе военно-технического характера.