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Трамп не поверил Саудовской Аравии в деле об убийстве Хашукджи
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Трамп не поверил Саудовской Аравии в деле об убийстве Хашукджи 

Газета.Ru + ещё 173 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что не удовлетворен объяснениями Саудовской Аравии об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters.
При этом он уточнил, что не хочет терять инвестиции в американскую экономику из этой страны.
"Я не удовлетворен тем, что слышал… Но я не хочу терять все эти инвестиции, сделанные в нашу страну", — сказал Трамп.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон хочет «знать всю подноготную» в связи с убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.
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