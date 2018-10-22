Трамп не поверил Саудовской Аравии в деле об убийстве Хашукджи

При этом он уточнил, что не хочет терять инвестиции в американскую экономику из этой страны.

"Я не удовлетворен тем, что слышал… Но я не хочу терять все эти инвестиции, сделанные в нашу страну", — сказал Трамп.