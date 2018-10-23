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Трамп назвал убийство Хашукджи неудачным «заговором»
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Трамп назвал убийство Хашукджи неудачным «заговором» 

Газета.Ru + ещё 151 10 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи был убит в результате «заговора». Мнение президента передает USA Today.
Американский лидер посчитал, что Хашукджи погиб из-за того, что «заговор пошел наперекосяк». Также он осудил убийство журналиста и признал этот поступок «безрассудным» и «глупым».
При этом Трамп в очередной раз заявил, что не намерен отказываться от оборонных контрактов с Саудовской Аравией и подчеркнул, что существуют «другие способы» применить меры в отношении этой страны.
Ранее сообщалось, что Трамп не поверил Саудовской Аравии в деле об убийстве Хашукджи.
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