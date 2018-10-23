Трамп назвал убийство Хашукджи неудачным «заговором»

Американский лидер посчитал, что Хашукджи погиб из-за того, что «заговор пошел наперекосяк». Также он осудил убийство журналиста и признал этот поступок «безрассудным» и «глупым».

При этом Трамп в очередной раз заявил, что не намерен отказываться от оборонных контрактов с Саудовской Аравией и подчеркнул, что существуют «другие способы» применить меры в отношении этой страны.

Ранее сообщалось, что Трамп не поверил Саудовской Аравии в деле об убийстве Хашукджи.