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Силовики 26 раз за сутки нарушили перемирие
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Силовики 26 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Украинские силовики 26 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 28 нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 26 раз", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 20 мин различного калибра, при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.
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