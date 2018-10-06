Силовики 26 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики 26 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 28 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 26 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 20 мин различного калибра, при обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.