Южная Корея вступится за Северную

Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва.

«Позиция южнокорейского правительства заключается в том, что мы будем просить исключения из санкций против КНДР, чтобы развивать совместные проекты с ними. Мы собираемся продолжать соблюдать санкции, но при этом продолжать сотрудничество с Северной Кореей, не нарушая их», — сказала Кан.

По ее словам, в ближайшее время переговоры с северокорейскими властями проведет госсекретарь США Майк Помпео. Он обсудить условия окончательного отказа Пхеньяна от своей ядерной программы. Одним из таких условий может стать заключение мирного соглашения между странами. Не исключено, что он сможет договориться о проведении нового саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом . Первый такой саммит прошел в июне в Сингапуре.

Главным совместным проектом Южной Кореи и КНДР на протяжении 14 лет был промышленный парк Кэсон недалеко от границы двух стран. Он был открыт в 2002 году, производимая в нем продукция составляла основу товарооборота между странами. В 2016 году парк был закрыт по инициативе тогдашнего президента Южной Кореи Пак Кын Хе из-за испытаний ядерного оружия, проводившихся Пхеньяном.