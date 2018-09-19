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«Пятёрка» и Иран встретятся на полях Генассамблеи ООН в конце сентября
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«Пятёрка» и Иран встретятся на полях Генассамблеи ООН в конце сентября 

Говорит Москва 1 час назад
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестёркой» международных посредников в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Остальные члены теперь уже «пятёрки» международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнёры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
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