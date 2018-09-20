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Трамп и Ким Чен Ын в скором времени снова встретятся
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Трамп и Ким Чен Ын в скором времени снова встретятся 

Российская Газета + ещё 24 1 час назад
Фото: Российская Газета
Американские власти планируют новые переговоры с представителями Северной Кореи, чтобы изменить отношения между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом заявил глава Госдепа Майкл Помпео.
Госсекретарь пригласил своего северокорейского коллегу Ли Ен Хо на двустороннюю встречу в Нью-Йорк, сообщает Fox News.
Встреча Помпео и главы МИД КНДР пройдет на следующей неделе. В Нью-Йорке в этот период соберутся представители стран мира для участия в Генассамблее ООН.
Президент США Дональд Трамп также анонсировал скорую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он положительно ответил на вопрос журналистов о том, состоятся ли в ближайшее время переговоры между главами государств.
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