Трамп и Ким Чен Ын в скором времени снова встретятся 

Американские власти планируют новые переговоры с представителями Северной Кореи, чтобы изменить отношения между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом заявил глава Госдепа Майкл Помпео.
Госсекретарь пригласил своего северокорейского коллегу Ли Ен Хо на двустороннюю встречу в Нью-Йорк, сообщает Fox News.
Встреча Помпео и главы МИД КНДР пройдет на следующей неделе. В Нью-Йорке в этот период соберутся представители стран мира для участия в Генассамблее ООН.
Президент США Дональд Трамп также анонсировал скорую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он положительно ответил на вопрос журналистов о том, состоятся ли в ближайшее время переговоры между главами государств.