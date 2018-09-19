Эксперт прокомментировал слова Дональда Трампа об условиях вывода войск

В настоящее время американские войска расположились на севере Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о выводе американского контингента после окончательной победы над ИГИЛ*.

По мнению американского лидера, победа уже близка.

— Как только американцы уйдут из Сирии, у нас тут же наступит мир, будет сохранена государственность, и Сирия вновь станет единой. Но пока мы видим, что на словах он это декларирует, а дела нет, — высказал мнение сирийский политэксперт Низар Буш в комментарии изданию «Невские Новости».

По мнению эксперта, сирийский народ желает, чтобы американские войска покинули территорию их страны.

*ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ