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Эксперт прокомментировал слова Дональда Трампа об условиях вывода войск
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Эксперт прокомментировал слова Дональда Трампа об условиях вывода войск 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В настоящее время американские войска расположились на севере Сирии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о выводе американского контингента после окончательной победы над ИГИЛ*.
По мнению американского лидера, победа уже близка.
— Как только американцы уйдут из Сирии, у нас тут же наступит мир, будет сохранена государственность, и Сирия вновь станет единой. Но пока мы видим, что на словах он это декларирует, а дела нет, — высказал мнение сирийский политэксперт Низар Буш в комментарии изданию «Невские Новости».
По мнению эксперта, сирийский народ желает, чтобы американские войска покинули территорию их страны.
*ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ
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