США расширят сотрудничество с Польшей в сфере обороны, разведки и систем ПРО

"В ходе наших сегодняшних переговоров мы с президентом Дудой согласились укреплять наши крепкие связи в оборонительной сфере. Мы будем расширять сотрудничество в области военных отношений, разведки, технологий ПРО и подготовки", — отметил он.