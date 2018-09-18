США расширят сотрудничество с Польшей в сфере обороны, разведки и систем ПРО 

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты расширят сотрудничество с Польшей в сфере обороны, разведки и технологий создания систем противоракетной обороны. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме.
"В ходе наших сегодняшних переговоров мы с президентом Дудой согласились укреплять наши крепкие связи в оборонительной сфере. Мы будем расширять сотрудничество в области военных отношений, разведки, технологий ПРО и подготовки", — отметил он.