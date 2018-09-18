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Президенты Польши и США подписали соглашение о стратегическом партнерстве
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Президенты Польши и США подписали соглашение о стратегическом партнерстве 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Польша и США подписали новое соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом заявил во вторник польский президент Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Как напомнил польский лидер, 10 лет назад такое соглашение было подписано главами МИД. «Сегодня обновленную версию этого соглашения, углубляющего наше стратегическое партнерство, мы подписали вместе с президентом США Дональдом Трампом», — сказал он.
По словам Дуды, это соглашение отражает основные аспекты сотрудничества Польши и США — развитие взаимодействия в сфере безопасности, энергетики, инвестиций, в том числе в рамках проектов Инициативы трех морей.
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