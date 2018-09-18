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Reuters: Трамп заявил, что США рассматривают запрос о постоянном присутствии ВС в Польше
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Reuters: Трамп заявил, что США рассматривают запрос о постоянном присутствии ВС в Польше 

ТАСС 5 часов назад
ТАСС, 18 сентября. Трамп заявил, что США рассматривают запрос о постоянном присутствии американских военных в Польше. Об этом сообщило агентство Reuters.
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