Ким Чен Ын принял главу Южной Кореи в «потертой» гостинице

«Господин президент побывал во многих государствах мира. Конечно, по сравнению с развитыми странами, здесь несколько потертый вид», — сказал он. Северокорейский лидер признался, что переживал из-за того, что не смог организовать своему коллеге достойный прием во время их встречи в мае у приграничного пункта Пханмунджом. «Поэтому мы ждали сегодняшнего дня и старались изо всех сил, готовя эту резиденцию и программу. Возможно, это не высокий стандарт, но мы надеемся, что вы сердечно примете его», — добавил Ким Чен Ын.

Лидеры двух стран встречаются в Пхеньяне в рамках переговоров. Первый раунд уже прошел, а второй запланирован на среду, 19 сентября. Об итогах пока ничего не сообщается.