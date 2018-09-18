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США выразили соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии
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США выразили соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Постоянное представительство США при ООН выразило соболезнования в связи с крушением российского самолета Ил-20 в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
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