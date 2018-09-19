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Трамп прокомментировал трагедию с российским Ил-20 в Сирии
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Трамп прокомментировал трагедию с российским Ил-20 в Сирии 

Российская Газета + ещё 34 10 часов назад
Фото: ИА Regnum
Чрезвычайно печальным назвал президент США Дональд Трамп инцидент с российским военным самолетом Ил-20 в небе над Средиземным морем. Об этом американский лидер заявил во вторник во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне со своим польским коллегой Анджеем Дудой.
Трамп напомнил, что в результате крушения погибли, как минимум, 14 российских военных и «это очень печальная вещь», — цитирует президента США РИА Новости.
Напомним, вечером 17 сентября российский самолет-разведчик попал под обстрел ПВО Сирии. В Минобороны убеждены, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. Погибли 15 российских военнослужащих.
По факту крушения Ил-20 Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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