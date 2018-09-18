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Ким Чен Ын лично прибыл в аэропорт для встречи Мун Чжэ Ина
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Ким Чен Ын лично прибыл в аэропорт для встречи Мун Чжэ Ина
РИА Новости
18 часов назад
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РИА НОВОСТИ
. ЛИДЕР
КНДР
КИМ ЧЕН ЫН
ЛИЧНО ПРИБЫЛ В АЭРОПОРТ ДЛЯ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА ЮЖНОЙ КОРЕИ МУН ЧЖЭ ИНА, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
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