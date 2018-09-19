Трамп назвал ошибкой ввод войск США на Ближний Восток

"Самая большая ошибка, совершенная в истории нашей страны — это ввод войск на Ближний Восток президентом Бушем", — передает ТАСС заявление Трампа.

Он отметил ту цену, которую заплатила страна за эту военную авантюру.

"Семь триллионов долларов и миллионы жизней, я учитываю потери с обеих сторон. Миллионы жизней", — резюмировал он.