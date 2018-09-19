Трамп назвал ошибкой ввод войск США на Ближний Восток 

Самой большой ошибкой в истории США глава страны Дональд Трамп назвал введение войск на Ближний Восток — в Ирак, Афганистан и Сирию — совершенное при Джордже Буше-младшем.
"Самая большая ошибка, совершенная в истории нашей страны — это ввод войск на Ближний Восток президентом Бушем", — передает ТАСС заявление Трампа.
Он отметил ту цену, которую заплатила страна за эту военную авантюру.
"Семь триллионов долларов и миллионы жизней, я учитываю потери с обеих сторон. Миллионы жизней", — резюмировал он.