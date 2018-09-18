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Мун Чжэ Ин отправился в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном
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Мун Чжэ Ин отправился в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном 

РИА Новости 17 часов назад
РИА НОВОСТИ. ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ КОРЕИ МУН ЧЖЭ ИН ОТБЫЛ НА САМОЛЕТЕ В ПХЕНЬЯН НА ВСТРЕЧУ С ЛИДЕРОМ КНДР КИМ ЧЕН ЫНОМ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
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