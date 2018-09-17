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Матвиенко заявила, что в начале октября посетит с официальным визитом Южную Корею
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Матвиенко заявила, что в начале октября посетит с официальным визитом Южную Корею 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Матвиенко заявила, что в начале октября посетит с официальным визитом Южную Корею.
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