Президент Ирана: США постоянно присылают нам сообщения с просьбой начать переговоры 

8 сентября — ran24.ru. Соединенные Штаты постоянно присылают сообщения Ирану, чтобы начать переговоры, сказал президент Ирана Хасан Рухани в своей речи, транслируемой по государственному телевидению.
Напряженность в отношениях между Ираном и Соединенными Штатами усилилась после того, как президент США в мае вышел из ядерной сделки с Ираном и вновь ввел санкции в отношении Исламской Республики в прошлом месяце.
Трамп сказал, что встретится с лидерами Ирана.
«С одной стороны, они пытаются оказать давление на иранский народ, а с другой стороны — ежедневно присылают нам сообщения для того, чтобы мы пришли и начали переговоры с ними», — сказал Рухани.
Вашингтон стремится заставить Тегеран прекратить свою ядерную программу и поддержку бандформирований в Сирии и Ираке.
Санкции США против нефтяного сектора Ирана планируется возобновить в ноябре.
Иран сталкивается с «экономической, психологической и пропагандистской войной», сказал Рухани, указывая на Америку и Израиль в качестве главных врагов Исламской Республики.