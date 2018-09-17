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СК направил в Генпрокуратуру данные о причастности украинских военных к крушению MH17
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"*** вам, а не российских граждан"
"*** вам, а не российских граждан"

СК направил в Генпрокуратуру данные о причастности украинских военных к крушению MH17 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
СК направил в Генпрокуратуру данные о причастности украинских военнослужащих к крушению Boeing над Донецком для передачи Нидерландам.
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