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США созовут внеочередное заседание Совбеза ООН по КНДР
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США созовут внеочередное заседание Совбеза ООН по КНДР 

Инфо 24 + ещё 1 14 сентября 2018
Фото: Инфо 24
Соединенные Штаты Америки в понедельник, 17 сентября, собираются созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН по Северной Корее.
Анонсированные США шаги обусловлены недовольством Вашингтона, который был крайне недоволен тем, что РФ внесла изменения в среднесрочный доклад по санкциям в отношении Северной Кореи.
«Да, мы созываем встречу в понедельник», — подтвердил официальный представитель постпредства Соединенных Штатов при ООН Джон Дегори.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли публично выразила недовольство тем, что Москва внесла ряд российских поправок в среднесрочный доклад Комитета 1718, контролирующего санкции в отношении КНДР.
Советник американского лидера Дональда Трампа — Джон Болтон — заявил, что санкции в связи с предполагаемым вмешательством в предстоящие парламентские выборы (они пройдут в США в ноябре), указ о введении которых президент подписал 12 сентября, могут затронуть и Северную Корею.
При этом лидер КНДР Ким Чен Ын недавно выступил с предложением о новой встрече со своим американским коллегой. В Белом доме подтвердили, что его переговоры с Трампом могут состояться до конца 2018 года.
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