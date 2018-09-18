Премьер Грузии рассказал о переговорах с советником Трампа

По словам Бахтадзе, на встрече обсуждались ситуация в регионе, а также вызовы, стоящие перед Грузией, и роль США в ответе на эти вызовы. Кроме того, были затронуты вопросы экономики.

"Укрепление наших отношений в экономической сфере очень важно. В этом направлении у грузинского правительства есть определенный план, с которым мы ознакомили господина Болтона", — отметил грузинский премьер.