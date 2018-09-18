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Премьер Грузии рассказал о переговорах с советником Трампа
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Премьер Грузии рассказал о переговорах с советником Трампа 

Газета.Ru + ещё 3 42 минуты назад
Фото: Sebastian Scheiner/Reuters
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал о своем визите в США и переговорах с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Бахтадзе, на встрече обсуждались ситуация в регионе, а также вызовы, стоящие перед Грузией, и роль США в ответе на эти вызовы. Кроме того, были затронуты вопросы экономики.
"Укрепление наших отношений в экономической сфере очень важно. В этом направлении у грузинского правительства есть определенный план, с которым мы ознакомили господина Болтона", — отметил грузинский премьер.
Ранее Болтон заявил о возможности очередной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
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