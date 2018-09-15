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США опровергли слухи о встрече американского эмиссара с иранским генералом
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США опровергли слухи о встрече американского эмиссара с иранским генералом 

РИА Новости 11 часов назад
ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости. США опровергают публикации в СМИ о том, что спецпосланник американского президента по делам коалиции против террористической группировки «Исламское государство»* встретился с неким высокопоставленным иранским военным и обсуждал дела Ирака, соответствующее заявление сделал представитель посольства США в Багдаде Чарльз Коул.
"Посольство в курсе ложных сообщений в СМИ о том, что спецпосланник президента Бретт Макгерк и иранский генерал встретились и обсудили формирование нового правительства Ирака. Эти сообщения являются фейковыми новостями. Такой встречи никогда не было", — сказал Коул, чье заявление размещено в Twitter дипмиссии.
США на прошлой неделе обвинили Иран в обстреле своего консульства в Басре и в попытке нападения на посольство в Багдаде. Белый дом пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пострадают американские дипломаты или здания дипмиссий. США в целом выступают против роста влияния Ирана в Ираке и других странах региона.
* Террористические организации, запрещенные в России.
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