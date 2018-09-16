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Украинские силовики обвинили ополченцев в обстрелах
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Украинские силовики обвинили ополченцев в обстрелах 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Позиции Украины в Донбассе за прошедшие сутки 28 раз подвергались обстрелам. Об этом сообщил пресс-центр военной операции украинских силовиков.
В сообщении отмечается, никто из военнослужащих не пострадал.
Ранее News.ru писал, что Вооруженные силы Украины перебрасывают военные группировки на линию разграничения с самопровозглашенной Луганской народной республикой. Десятки единиц техники замечены на железнодорожной станции города Лисичанска, сообщили в Центре общественных связей МВД республики.
Военная операция против самопровозглашённых ДНР и ЛНР началась весной 2014 года. По данным ООН, в настоящее время конфликт унёс жизни более 10 тысяч человек.
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