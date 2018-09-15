Ещё
Волкер: США обеспокоены присутствием российских военных в Азовском море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волкер: США обеспокоены присутствием российских военных в Азовском море 

RT на русском 1 час назад
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединённые Штаты обеспокоены из-за «провокационных» действий российских военных в Азовском море.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы не принимаем этих претензий России на шельфы и считаем, что присутствие российских военных там — это очень агрессивные провокационные шаги», — заявил Волкер.
Он добавил, что в Вашингтоне обеспокоены данной ситуацией.
Ранее на Украине пожаловались на действия российских пограничников в Азовском море.
Также в Киеве заявили об усилении группировки ВС Украины в районе Азовского моря.
RT на русском: последние новости
Трамп раскритиковал принципы торговли Китая с США Нетаньяху обвинил власти стран Европы в политике «умиротворения» Ирана Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США429
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе417
Комики пошутили о Петрове и Боширове33
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце28
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи5
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
04:50
«Я чистый русский». Горбачев удивился нелюбви к нему
Политика
02:54
Беспилотник ВСУ с ценными данными случайно сел в ДНР
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение