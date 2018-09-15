Волкер: США обеспокоены присутствием российских военных в Азовском море

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы не принимаем этих претензий России на шельфы и считаем, что присутствие российских военных там — это очень агрессивные провокационные шаги», — заявил Волкер.

Он добавил, что в Вашингтоне обеспокоены данной ситуацией.

Ранее на Украине пожаловались на действия российских пограничников в Азовском море.

Также в Киеве заявили об усилении группировки ВС Украины в районе Азовского моря.