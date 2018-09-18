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Коалиция США поприветствовала российско-турецкое соглашение по Идлибу
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Коалиция США поприветствовала российско-турецкое соглашение по Идлибу 

РИА Новости + ещё 7 48 минут назад
Фото: РИА Новости
КОАЛИЦИЯ США ПРИВЕТСТВУЕТ СОГЛАШЕНИЕ РФ И ТУРЦИИ ПО ИДЛИБУ, ПОСКОЛЬКУ ОНО СПОСОБСТВУЕТ СОХРАНЕНИЮ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
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