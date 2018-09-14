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В ДНР пять человек пострадали из-за боевых действий
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В ДНР пять человек пострадали из-за боевых действий 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
" С 7 по 13 сентября 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили пять человек, из которых четверо военнослужащих…к счастью, потерь среди мирного населения и военнослужащих не зафиксировано ", — заявил представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погиб 117 человек, ранения получили 245 человек. Всего с начала конфликта погибли 4684 человека, в том числе 78 детей.
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