В ДНР пять человек пострадали из-за боевых действий

ДОНЕЦК , 14 сен — РИА Новости . Пять человек получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

" С 7 по 13 сентября 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили пять человек, из которых четверо военнослужащих…к счастью, потерь среди мирного населения и военнослужащих не зафиксировано ", — заявил представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погиб 117 человек, ранения получили 245 человек. Всего с начала конфликта погибли 4684 человека, в том числе 78 детей.