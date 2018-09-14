Трамп вновь раскритиковал экс-госсекретаря Керри за консультации с Ираном

"Джон Керри проводил незаконные встречи с враждебным иранским режимом, что может привести только к подрыву нашей замечательной работы, к ущербу для американского народа. Он сказал им (иранцам — ред.) подождать, пока закончит работу администрация Трампа! А он регистрировался в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов? Плохо!" — написал Трамп в сети микроблогов Twitter.

Керри был главным переговорщиком США с Ираном в 2015 году, когда было заключено соглашение об урегулировании иранской ядерной проблемы. США при Трампе вышли из этого соглашения, за что Керри критиковал нового президента.

Издание Boston Globe со ссылкой на источник сообщало, что Керри несколько раз в 2018 году встречался с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке. Позднее Зариф подтвердил факт встречи с Керри и сообщил, что обсуждал с ним ядерную сделку.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза . Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить».

Президент США 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.