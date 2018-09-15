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Керри обратил внимание Трампа на встречу Манафорта с Мюллером
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Керри обратил внимание Трампа на встречу Манафорта с Мюллером 

РИА Новости + ещё 5 17 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джон Керри в ответ на критику посоветовал американскому президенту Дональду Трампу больше беспокоиться о встрече экс-руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта со спецпрокурором Робертом Мюллером, а не о консультациях по Ирану.
"Господин президент, вам следует больше беспокоиться о встрече Пола Манафорта с Робертом Мюллером, чем о моей встрече с главой МИД Ирана", — написал Керри в своем официальном Twitter-аккаунте.
Ранее Трамп вновь раскритиковал экс-госсекретаря за его консультации с Ираном, задавшись вопросом, почему Керри не зарегистрировался иностранным агентом. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Керри в сопровождении двух других бывших высокопоставленных чиновников США встречался с иранцами и обсуждал решение Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.
Накануне также стало известно, что экс-руководитель предвыборного штаба Трампа признал себя виновным по двум пунктам обвинения в отношении него и договорился сотрудничать со спецпрокурором Мюллером, расследующим предположения о «сговоре» Трампа с Россией на президентских выборах. Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Москвой и Трампом.
Керри был главным переговорщиком США с Ираном в 2015 году, когда было заключено соглашение об урегулировании иранской ядерной проблемы. США при Трампе вышли из этого соглашения, за что Керри критиковал нового президента.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
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