Керри обратил внимание Трампа на встречу Манафорта с Мюллером

"Господин президент, вам следует больше беспокоиться о встрече Пола Манафорта с Робертом Мюллером, чем о моей встрече с главой МИД Ирана", — написал Керри в своем официальном Twitter-аккаунте.

Ранее Трамп вновь раскритиковал экс-госсекретаря за его консультации с Ираном, задавшись вопросом, почему Керри не зарегистрировался иностранным агентом. Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, Керри в сопровождении двух других бывших высокопоставленных чиновников США встречался с иранцами и обсуждал решение Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Накануне также стало известно, что экс-руководитель предвыборного штаба Трампа признал себя виновным по двум пунктам обвинения в отношении него и договорился сотрудничать со спецпрокурором Мюллером, расследующим предположения о «сговоре» Трампа с Россией на президентских выборах. Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Москвой и Трампом.

Керри был главным переговорщиком США с Ираном в 2015 году, когда было заключено соглашение об урегулировании иранской ядерной проблемы. США при Трампе вышли из этого соглашения, за что Керри критиковал нового президента.